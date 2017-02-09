Боже мой, какие картины!

Граммар-наци и их фюрер Розенталь Блестящую лекцию прочитал сегодня моей группе Бранко Тошович, профессор Института славистики Грацкого университета имени Карла и Франца (Австрия).…

Моя бабушка - княжна и пламенная коммунистка 9 февраля - 130 лет со дня рождения знаменитого комдива Чапаева. Моя родная бабушка баба Лиза была медсестрой в его отряде. Она рассказывала об этом,…

Страшный и опасный Интернет Корпорация Microsoft провела опрос среди жителей 14 стран мира и узнала, что больше всего беспокоит пользователей, и с какими проблемами сталкиваются…

Строгая училка Моя знакомая, которая отправляет скоро ребёнка в школу, рассказала, что все ее подруги единодушно считают: учительница должна быть строгой, тогда…

Продуктовые карточки Который раз убеждаюсь, как много зависит от номинанации, от того, как назвали:"Как вы лодку назовёте, так она и поплывёт". Вот вроде хорошее дело…

Мне очень, очень все нравится Мне все-все очень нравится в нашей стране! Свобода слова - я пишу в этом журнале абсолютно все, что хочу, и мне ничего за это не бывает. Изобилие…

Телеканалы ведут пропагандистскую кампанию против семьи Дель. Зачем? На минувшей неделе сразу несколько – причём исключительно государственных – каналов – продемонстрировали в эфире репортажи, программы, сюжеты,…

Как православный человек по блату в консерваторию поступал Тема блата и его производных всегда была популярна не только на советском, но и на постсоветском пространстве. Да что там! В глубь веков уходит…