Николаева Анастасия Владимировна (nikolaeva) wrote,
Николаева Анастасия Владимировна
nikolaeva

Боже мой, какие картины!

Их рисовал очевидец, и в них больше информации, чем в любых фотографиях. Потому что здесь все так, как это видел живой человек, присутствующий при агонии целой страны. Это страшная летопись кровавых лет, не оторваться.

Звали художника Иван Владимиров. Умер он в 1947 году в 77 лет.


























Tags: История

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