Звали художника Иван Владимиров. Умер он в 1947 году в 77 лет.
Боже мой, какие картины!
Звали художника Иван Владимиров. Умер он в 1947 году в 77 лет.
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